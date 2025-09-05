Cerignola, scontro tra Vespa e Bmw: morto 29enne

Un uomo di 29 anni ha perso la vita nella serata di venerdì 5 settembre in un incidente stradale lungo la strada provinciale 77, nei pressi del casello autostradale di Cerignola. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava in sella a una Vespa quando si è scontrato con una Bmw.
Nell’impatto l’automobilista è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie.
Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di San Severo, incaricati di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.
