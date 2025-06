Cerignola, Salvemini e Romano al Benevento: una maxi operazione a peso d’oro

Il colpo della “strega”, che porta via da Cerignola due pezzi pregiati, Raffaele Romano e Francesco Salvemini vestiranno la maglia giallorossa del Benevento. Per il club ofantino si tratta di una maxi operazione, la più importante di sempre in uscita.

Romano e Salvemini salutano la Puglia consentendo al direttore sportivo Di Toro di mettere a segno un’altra onerosa plusvalenza, specialmente sul difensore classe 2005, arrivato in punta di piedi, praticamente a zero, la scorsa estate dal Frosinone, e trasformato in pochi mesi in una miniera d’oro per la società del presidente Grieco. Un gioiellino scovato dal nulla, braccetto di difesa dai piedi buoni e dalla personalità di un veterano.

Massimizzata anche la cessione di Salvemini, prelevato un anno fa dal Giugliano e giunto quasi a 29 anni, perciò nel pieno della sua maturità calcistica, i 19 gol dell’ultima stagione segnano il suo record personale.

Il Benevento manda, dunque, un segnale al campionato, investendo su due elementi di spicco dell’ultimo Girone C. Due perni del Cerignola dei sogni, saluta il capocannoniere stagionale, quel numero nove capace di non far rimpiangere quel Malcore che in tre anni aveva riscritto la storia dei bomber gialloblù. Salvemini, rimasto orfano per sei mesi del suo partner in crime Cuppone, si è preso un attacco sulle spalle, segnando i momenti decisivi della stagione e confermandosi tra i centravanti più forti della categoria. A Cerignola è e resterà un idolo, seppur la sua avventura sia durata soltanto un anno. Cosa sarebbe stato con un Cuppone a pieno servizio al suo fianco? Interrogativo che rimarrà tale, l’incornata di Pescara, ultima marcatura stagionale dell’Audace, resterà il suo ultimo centro in gialloblù.

Una parte del ricavo di questa maxi operazione sarà certamente reinvestita sul mercato. Ds Di Toro a lavoro adesso per sostituire due pedine centralissime: d’ora in poi la priorità in entrata sarà il nuovo attaccante titolare, senza dimenticare la presenza in rosa di Leonetti (rientrato dal prestito ad Altamura), sul taccuino anche un portiere e un difensore, non prima però di aver sfoltito la rosa di qualche esubero.

