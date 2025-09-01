Cerignola, saluta Tascone: ufficiale il trasferimento alla Salernitana

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Audace Cerignola per il trasferimento in granata a titolo definitivo del centrocampista classe 2000 Mattia Tascone. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto nei settori giovanili di Napoli, Casertana ed Avellino, il nuovo giocatore granata ha maturato grande esperienza in Serie D con le maglie di Gragnano, Savoia, Casarano e Audace Cerignola, con cui ha conquistato la promozione in Lega Pro nel 2022. Con la formazione pugliese ha poi brillantemente disputato tre stagioni in Serie C collezionando 7 gol in 115 partite ufficiali. Tascone indosserà la maglia numero 29.

