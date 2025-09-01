1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto: Audace Cerignola

Cerignola, saluta Tascone: ufficiale il trasferimento alla Salernitana

Christian Cesario 1 Settembre 2025
centered image

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Audace Cerignola per il trasferimento in granata a titolo definitivo del centrocampista classe 2000 Mattia Tascone. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto nei settori giovanili di Napoli, Casertana ed Avellino, il nuovo giocatore granata ha maturato grande esperienza in Serie D con le maglie di Gragnano, Savoia, Casarano e Audace Cerignola, con cui ha conquistato la promozione in Lega Pro nel 2022. Con la formazione pugliese ha poi brillantemente disputato tre stagioni in Serie C collezionando 7 gol in 115 partite ufficiali. Tascone indosserà la maglia numero 29.

About Author

Christian Cesario

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore”

1 Settembre 2025 Christian Cesario

Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno in tempo reale

1 Settembre 2025 Flavio Insalata

Foggia, in arrivo Oliva dal Modena: Basso verso il Sestri Levante

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Potenza, Bruschi firma fino al 2027

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Lecce, Oudin a titolo definitivo al Catanzaro

1 Settembre 2025 Flavio Insalata

Virtus Francavilla, ora è ufficiale: ecco Mirko Carretta

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore”

1 Settembre 2025 Christian Cesario

Martina Franca: una festa per celebrare la bombetta

1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno in tempo reale

1 Settembre 2025 Flavio Insalata

Foggia, in arrivo Oliva dal Modena: Basso verso il Sestri Levante

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri