Cerignola, Sainz-Maza potrebbe partire: su di lui gli occhi del Barletta

Potrebbe concludersi dopo tre stagioni l’avventura di Miguel Angel Sainz-Maza con la maglia del Cerignola. Il centrocampista spagnolo, legato agli ofantini fino al 2026, sarebbe finito nel mirino del Barletta: asse particolarmente caldo quello tra gialloblù e biancorossi, con questi ultimi fortemente interessati anche ad Alessandro Ligi, difensore ed ex capitano dell’Audace, anche lui sbarcato in Puglia nell’estate del 2022.

Contatti frequenti, dunque, tra il direttore sportivo barlettano Savino Daleno e quello cerignolano Elio Di Toro (il cui futuro è tutto da scrivere, leggi qui), con i neopromossi in Serie D interessati a Ligi e Sainz-Maza.

