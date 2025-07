Cerignola, Sabbatani a un passo: accordo con l’attaccante ex Altamura

Antonio Sabbatani potrebbe presto diventare un nuovo attaccante del Cerignola. Accordo raggiunto tra il club e l’entourage del calciatore, rimasto svincolato dopo la separazione avvenuta con la Team Altamura.

Il classe 2002, arrivato sulla Murgia un anno fa come uno dei prospetti più interessanti della categoria, è pronto a rimettersi in gioco dopo una stagione sfortunata: una lesione al crociato, rimediato il 12 ottobre 2024 nella sfida tra Catania e Altamura, gli aveva impedito di poter essere protagonista con la maglia biancorossa. Sabbatani è già tornato in campo, avendo pienamente recuperato dall’infortunio.

Il Cerignola lo attende, per la definizione dell’operazione mancherebbero soltanto alcuni dettagli: Sabbatani potrebbe essere, dunque, uno dei primi innesti della sessione estiva gialloblù.

