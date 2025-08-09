Cerignola, rubano SUV sotto gli occhi di tutti: è polemica (video)

In due minuti, “specialisti” hanno portato via una Mercedes: tutti filmano, ma nessuno chiama le forze dell’ordine

Sta facendo il giro del web il video di un furto avvenuto in pieno giorno alla periferia di Cerignola (Foggia), dove un gruppo di uomini vestiti di scuro e con il volto coperto ha rubato un SUV Mercedes nero sotto gli occhi di passanti e automobilisti.

Le immagini, della durata di oltre due minuti, mostrano i ladri all’opera davanti a un bar e a una tabaccheria: utilizzando un’auto bianca come supporto e la tecnica della manomissione della centralina, riescono a mettere in moto il veicolo e fuggire, mentre alcuni presenti riprendono la scena con i cellulari senza chiamare le forze dell’ordine.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nell’amministrazione comunale, che ha chiesto un incontro urgente con il Prefetto di Foggia e si è detta pronta a informare il ministro dell’Interno.

“Torno a chiedere con forza un intervento concreto, visibile e duraturo per contrastare i furti e la criminalità predatoria che colpiscono la nostra città”, ha dichiarato l’assessora alla sicurezza Cicolella.

Il sindaco Francesco Bonito ha aggiunto: “Non possiamo rimanere in silenzio. Il Prefetto deve riferire quanto sta accadendo al Ministro, che dovrà sostenerci nella lotta alla criminalità cittadina”.

Non è il primo episodio simile a Cerignola: nei mesi scorsi un altro furto, ripreso in video, aveva spinto gli amministratori a incontrare il Prefetto. Con la nuova richiesta, l’obiettivo è verificare l’efficacia delle azioni già intraprese e pianificare ulteriori misure per fermare l’escalation di episodi criminali.

