Cerignola, Romano e Salvemini verso Benevento: trattativa in stato avanzato

Non solo Salvemini (qui per la notizia), Benevento e Cerignola sarebbero vicine all’accordo per Raffaele Romano, difensore classe 2005 arrivato in Puglia la scorsa estate dal Frosinone. La trattativa sarebbe in stato avanzato, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per giungere ad un’intesa totale per il doppio trasferimento a titolo definitivo dei due gioielli gialloblù nel Sannio.

Per il Cerignola si tratterà di un’importante plusvalenza economica, il direttore tecnico del Benevento Marcello Carli a lavoro per regalare a Gaetano Auteri due pezzi da novanta in vista del prossimo campionato di Serie C.

