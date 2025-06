Cerignola, ripartire e ringiovanire. Dialoghi in corso con Raffaele

Ritrovare i giusti stimoli e ripartire, farlo attraverso un complessivo ringiovanimento della rosa, ma senza rinunciare alle solite ambizioni. Questa la strada intrapresa dal Cerignola a venti giorni dalla cocente eliminazione in semifinale playoff rimediata all’Adriatico di Pescara.

Dialoghi continui in corso con il tecnico Giuseppe Raffaele, tornato in città dopo qualche settimana di riposo nella sua Sicilia. C’è ancora un anno di contratto a legarlo al Cerignola, ma servirà piena sintonia sulla linea che la società vorrà tracciare, dal più banale al maggiore dei dettagli: Raffaele, per caratteristiche, ha sempre dato il meglio di sé con squadre dall’età media piuttosto equilibrata, come dimostrano i quasi 27 anni del suo Cerignola capace di sfiorare la Serie B. Età media che il club avrebbe intenzione di abbassare, in parte cambiando strategia rispetto allo scorso mercato estivo, condiviso da un Raffaele fresco di rinnovo, quando sì, ci furono delle cessioni, ma anche arrivi del calibro di Cuppone, Salvemini e Paolucci.

Il presidente Grieco ed il ds Di Toro vorrebbero proseguire col tecnico siciliano che, entro la prossima settimana, dovrà decidere il suo futuro.

