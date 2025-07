Cerignola, rinforzo per il reparto offensivo: ecco Sabbatani

La 𝐒.𝐒. 𝐀𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚 𝐒.𝐫.𝐥. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐛𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧𝐢.

L’attaccante classe 2002 ha sottoscritto con il club un contratto di durata triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Nato a Faenza, Sabbatani, nella passata stagione, ha disputato per la prima volta il campionato di serie C con la maglia del Team Altamura dove ha collezionato 10 presenze e 3 reti. Cresciuto nella Virtus Faenza, passa a 16 anni all’Imolese con il quale arriva a disputare il campionato Beretti. Ha indossato successivamente la maglia del Medicina Fossatone con la quale ha totalizzato 58 presenze e 27 reti per poi passare al Ravenna (32 presenze e 10 gol). Con il Ravenna ha vinto i play-off del girone D e conquistato la serie C.

