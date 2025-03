Cerignola, Raffaele: “La Serie B non è più un sogno, ma un obiettivo”

Giuseppe Raffaele, allenatore del Cerignola, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport Puglia’ in cui ha espresso la sua fiducia nella squadra in vista del finale di campionato: “La serie B non è più un sogno, ma un obiettivo. dispiace aver perso punti per le esclusioni, ma dobbiamo sempre dare il massimo fino alla fine. Appena arrivato già sentivo che avremmo potuto fare qualcosa di importante. Il gruppo ha ambizioni infinite, la serie B sarebbe la tappa più alta per molti di noi. La squadra si merita tutto questo, ora manca solo l’ultimo tassello.”

