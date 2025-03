Cerignola, Raffaele: “Campionato difficile. Destino nelle nostre mani”

Cerignola settebello, Cerignola da favola. La squadra di Raffaele non si ferma, sette vittorie consecutive, per ultima quella di misura ma più che meritata sul Trapani. Una sfida giocata con personalità e autorevolezza, componenti richieste ad una capolista degna di tal nome. Unità d’intenti, solito gioco aggressivo e propositivo ed una solidità confermata dal quarto cleansheet nelle ultime cinque gare.

L’Avellino spezza l’imbattibilità della Juve Next Gen di Brambilla e tiene il fiato sul collo di un Cerignola che, però, non avverte alcuna pressione: dal fischio finale del “Partenio” alla rete di Capomaggio trascorre soltanto poco più di mezzora. Squadra ad immagine e somiglianza del suo impassibile sergente di ferro. Il servizio.

