Cerignola, questione stadio: Grieco auspica collaborazione

Risposte a distanza e polemiche, a Cerignola tiene banco la questione stadio: l’Amministrazione Comunale, nelle parole dell’Assessore allo Sport, Teresa Cicolella, sogna un nuovo impianto da realizzare fuori città ma alcune dichiarazioni del presidente dell’Audace Cerignola, Nicola Grieco, avrebbero fatto presagire poca convinzione in questo progetto.

Ad intervenire lo stesso numero uno in gialloblù con un comunicato ufficiale atto a chiarire la propria posizione: “Le mie parole non volevano in alcun modo sminuire l’importanza di un progetto per un nuovo stadio, né tantomeno escludere una visione più ampia e lungimirante sul futuro sportivo di Cerignola. Rivolgo un appello all’intero Consiglio Comunale affinché si lavori insieme in un clima di collaborazione”.

Previsti, intanto, nuovi interventi sullo stadio Monterisi: i dettagli nel servizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author