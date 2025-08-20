Cerignola, più controlli contro furti e abbandono dei rifiuti

Riunione in Prefettura a Foggia, Sforza: “La sicurezza e la legalità sono priorità assolute”

Si è svolta, nella mattinata di mercoledì 20 agosto, in Prefettura a Foggia, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto, per affrontare due questioni che stanno destando forte allarme sociale a Cerignola: l’aumento dei furti d’auto, spesso documentati da video diventati virali, e il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

A rappresentare l’amministrazione comunale è stato l’assessore all’ambiente Vincenzo Sforza, che ha posto con decisione la necessità di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio: “La sicurezza della nostra comunità e la tutela della legalità sono priorità assolute. Ho chiesto una maggiore attenzione e una più forte presenza dello Stato per contrastare questi fenomeni criminali”.

Secondo Sforza, l’incontro ha prodotto risultati concreti, con l’impegno della “Squadra Stato”, Prefettura, forze di polizia e istituzioni, a intensificare i controlli ad alto impatto, già in atto grazie all’azione quotidiana delle forze dell’ordine. “Questa sinergia è fondamentale per restituire serenità ai cittadini e ribadire che lo Stato è presente e agisce con fermezza”.

Un altro punto affrontato riguarda il contrasto all’abbandono dei rifiuti, con l’assessore che ha sollecitato il pieno supporto dei Carabinieri Forestali: “Non possiamo tollerare che il nostro territorio venga deturpato da chi, con totale mancanza di senso civico, abbandona i rifiuti. È un reato che danneggia l’ambiente e la salute pubblica. Abbiamo ottenuto rassicurazioni per intensificare la sorveglianza e sanzionare severamente i responsabili”.

L’amministrazione comunale conferma quindi la volontà di proseguire in stretta collaborazione con le istituzioni per garantire sicurezza e decoro urbano, confidando anche nella partecipazione attiva dei cittadini.

