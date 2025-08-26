Cerignola-Picerno 2-2, le pagelle: Cuppone trascinatore, Greco pasticcia. Esposito intramontabile

Al “Monterisi” tra Cerignola e Picerno ha vinto lo spettacolo: una gara ricca di spunti, vivace già dal primo minuto – con la conclusione di poco alta da parte del cerignolano Ruggiero – e col pareggio, probabilmente, risultato più giusto.

Nell’Audace spicca Cuppone, autore della doppietta che ha permesso agli ofantini di evitare il primo inciampo stagione, ottima prestazione collettiva da parte dei lucani, trascinati dall’intramontabile capitan Esposito.

TOP: Cuppone 7.5 – È il nuovo trascinatore di questo Cerignola, al posto giusto nel momento giusto, leader tecnico e carismatico. Una prestazione che, al fantacalcio, gli varrebbe un bel 14 pieno. Tre gol in altrettante partite tra campionato e Coppa Italia, dal ritorno in campo di aprile segna praticamente sempre, il numero 29 gialloblù è pronto a riprendersi ciò che la sfortuna gli ha tolto con l’infortunio al crociato di undici mesi fa.

FLOP: Greco 4 – Al 4′ se la cava in corner dopo una prima indecisione, al 9′ regala palla ad Energe che deposita, a porta libera, il momentaneo 0-1. Il suo pasticcio smorza il grande avvio dei suoi e cambia la partita, uscita poco convinta anche in occasione dell’1-2 di Abreu, provvidenziale però al 50′ nell’intercettare Energe nell’uno contro uno che poteva valere il tris lucano.

Le pagelle

Audace Cerignola (3-5-2)

Visentin 5.5 – Soffre, come tutta la squadra, le incursioni avversarie sempre potenzialmente letali. Prestazione di sostanza, un giocatore come lui, però, ha vissuto serate migliori.

Martinelli 6.5 – Imposta, copre i buchi, corre come se fosse un ragazzino. È il capitano migliore che una squadra giovane come il Cerignola possa avere, un paio di suoi interventi consentono ai gialloblù di restare in partita fino alla fine.

Cocorocchio 5.5 – Le aspettative dopo la gara col Verona erano alte, il suo esordio in Serie C non è trascendentale ma i propositi per crescere, in un reparto difensivo così esperto, ci sono tutti.

Russo 6 – Il solito “divora-fascia”, il lato destro è tutto suo, così come l’assist a Cuppone per il momentaneo 1-1.

Cretella 6.5 – Le qualità di questo ragazzo non si discutono, dai suoi piedi nascono la maggior parte delle occasioni del Cerignola, destinato a diventare uno dei perni di questa squadra.

Oscar Moreso 5.5 – Esordio tra i professionisti per il giovane regista ex Enna: ottima personalità palla al piede, qualcosa di rivedere in fase di copertura. Sostituire Capomaggio, d’altronde, non è facile per nessuno.

Ruggiero 5.5 – Sempre intraprendente, a volte troppo confusionario. Può far meglio, a Cerignola conoscono bene le sue qualità.

D’Orazio 6.5 – Uno dei “top” di questa nuova Audace, sempre più affine ad Emmausso e Cuppone, riesce a creare diverse situazioni interessanti dal suo lato sinistro, chiamando in causa anche i guantoni di Summa.

Emmausso 6 – La classe del giocatore non si discute, il primo gol nasce da una sua apertura illuminante. A volte testardo, ma sempre in prima linea nelle occasioni più concrete. Maiuri saprà lavorarci.

SUBENTRATI

Vitale 6 – Subentra subito dopo l’intervallo per aumentare il peso di un centrocampo troppo leggero, fornisce a Cuppone l’assist del definitivo 2-2.

Sainz-Maza 6 – Un sei politico condito da una conclusione, dalla stessa mattonella del Verona, che avrebbe potuto addirittura valere i tre punti.

Spaltro 6 – Fa legna, provando ogni tanto ad affacciarsi sulla corsia di destra. Sua la rimessa – contestatissima da Claudio De Luca – da cui nasce il secondo gol.

Faggioli S.V.

Allenatore: Vincenzo Maiuri 6 – La sua idea di gioco è ben visibile, il Cerignola sceglie la costruzione dal basso (costata cara ad inizio gara) per macinare gioco e dominare larghi tratti di partita, il suo 3-5-2 è totalmente diverso da quello offerto dal suo predecessore Raffaele. Coraggio nell’affidare al giovane Moreso la cabina di regia.

Picerno (4-2-3-1)

Summa 6.5 – Incolpevole sui due gol, si mostra reattivo e sempre pronto a partecipare alla costruzione dei suoi. Prodigioso al 63′ sulla torsione di Cuppone.

Salvo 6 – Salvo di nome e di fatto: il Cerignola parte forte ed il suo salvataggio sulla linea ai danni di Emmausso, al 5′, evita che la partita prenda una brutta piega. In contropiede spezza in due il fronte al 40′, confezionando ad Abreu un cioccolatino spedito, però, sul fondo.

Frison 6 – La difesa lucana ha dovuto far gli straordinari vista la grossa mole di gioco avversaria, prestazione pulita.

Granata 6 – Difensore di buona affidabilità, tiene botta insieme ai suoi compagni di reparto.

Perri 5.5 – Non appariscente, dal suo lato arrivano le due reti del Cerignola.

Maselli 6 – Sa incalzare bene la retroguardia avversaria, tocchi precisi e movimenti intelligenti senza palla.

Bianchi 6 – Puntuale come il suo partner di centrocampo Maselli, tatticamente sul pezzo insieme a tutta la squadra.

Energe 7 – Non perdona quando Greco gli regala il pallone del primo vantaggio, spreca malamente la palla dell’1-3 su un contropiede a campo aperto ad inizio ripresa. La sua uscita dal campo spegne le incursioni offensive del Picerno.

Bocic 6.5 – Dialoga bene con Esposito, Energe ed Abreu, punto di riferimento per il reparto avanzato.

Esposito 7.5 – Non è tra i top solamente perché Cuppone, con una doppietta, ha fatto meglio di lui. Il Picerno gira intorno al suo capitano, difesa pugliese in balia del classe ’91, come mostrato dall’assist vincente per Abreu.

Abreu 6.5 – Brucia la palla dello 0-2 al 40′ ma si fa perdonare al 45′, può essere la punta giusta per De Luca.

SUBENTRATI

Maiorino 5.5 – Non lascia il segno, senza Energe e Bocic l’attacco melandrino si spegne. Solo il mercato ci dirà se questa sia stata la sua ultima apparizione in Serie C, voci di mercato lo accostano a Brindisi e Taranto, in Eccellenza.

Cardoni 5.5 – Lavoro sporco e di copertura, entra quando c’è da soffrire.

Vimercati S.V.

Santarcangelo S.V.

Marino S.V.

Allenatore: Claudio De Luca 6.5 – Buonissima la prima, i cambi non gli danno ciò che si aspetta e non rendono onore ad una prestazione tatticamente quasi impeccabile. Tenta il tutto per tutto sul 2-2, sprecando entrambe le FVS per una rimessa laterale a suo giudizio da invertire, la revisione VAR non ha comunque permesso al direttore di gara di modificare la decisione di campo.

