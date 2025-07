Cerignola, piace Marco Cuccurullo del Sorrento

Comincia a muoversi anche il Cerignola sul mercato. Dopo aver ingaggiato Enzo Maiuri come allenatore, il direttore sportivo Elio Di Toro sta seguendo diversi profili interessanti tra Serie C e D. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il Cerignola ha messo gli occhi su Marco Cuccurullo, centrocampista del Sorrento, classe 2000 ex Teramo e Benevento. Chiuso, invece, Martin Cocorocchio, centrale di difesa classe 2001 che nonostante la giovane età vanta più di 176 presenze in Serie D tutte collezionate con indosso la maglia del Cassino.

