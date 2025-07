Cerignola, per la difesa spunta il nome di Mulè dell’Avellino

Erasmo Mulè è il nome nuovo per la difesa del Cerignola. Il classe ’99 è rientrato all’Avellino dopo una stagione in prestito tra Pescara e Trapani. Contatti con l’entourage del giocatore che gradirebbe la destinazione, su di lui però anche altri club, tra cui il Gubbio. Mulè è in uscita dall’Avellino (neopromosso in Serie B), colloqui anche tra le due società per valutare la fattibilità dell’operazione.

