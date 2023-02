MESSINA – Vittoria importantissima per il Cerignola, che batte il Messina per 0-1 grazie alla rete di Ruggiero. Questa l’analisi soddisfatta del tecnico gialloblù Michele Pazienza al termine della gara: “Siamo stati molto bravi a sfruttare l’episodio, la squadra è stata corta e compatta. Il Messina era una squadra in fiducia, con alle spalle un mercato importante. Oggi abbiamo fatto una partita di categoria, sapevamo che per vincere qui avremmo dovuto fare qualcosa di importante. Bravi anche a non prendere gol, è un dato che ci fa ben sperare. Prospettive? Preferisco parlare di ciò che è stato nelle ultime gare, volevamo riconquistare la nostra solidità difensiva che ci ha consentito di essere una sorpresa finora. I ragazzi hanno meritato di vincere”.

