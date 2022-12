Cerignola: Pazienza, ‘Prestazione di qualità’

Condividi su...

“Non so se abbiamo perso due punti, di sicuro ne abbiamo guadagnato uno che ci permette di muovere la classifica e dare continuità ai risultati. Sono soddisfatto soprattutto per la prestazione, di spessore e qualità. Il rigore? Dalla panchina non sono riuscito a capire se fosse dentro o fuori, a fine gara mi hanno riferito che era dentro. Al di là di questo episodio, ripeto, sono contento di come la squadra abbia interpretato la partita, ci fa ben sperare in previsione del match con il Crotone”. È così che Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, analizza lo 0-0 del Viviani con il Potenza.