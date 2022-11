Condividi su...

“Durante l’intervallo ho detto ai ragazzi che non meritavamo lo svantaggio e ho chiesto loro di crederci perché avremmo potuto vincerla. Nella ripresa siamo ripartiti benissimo, ma il raddoppio del Foggia è arrivato nel nostro momento migliore. Nonostante il doppio svantaggio, i miei hanno giocato con coraggio e con l’energia di ribaltarla. In questi casi, a fare la differenza è la passione e l’amore con cui questi ragazzi lavorano durante la settimana, spingendo tantissimo. Non bisogna dimenticare che avevamo di fronte un Foggia che arrivava al match come la squadra più in forma del momento è che aveva battuto squadre importanti”. (Foto Audace Cerignola)