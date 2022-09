“Il pareggio, per come è maturato, lascia l’amaro in bocca, ma anche tante certezze e contenuti importanti. Sono orgoglioso perché nel giro di tre giorni i ragazzi hanno sfoderato un’altra super prestazione. Abbiamo avuto ulteriori conferme, lo spirito dei ragazzi mi è piaciuto moltissimo e credo lo abbiano capito anche i tifosi. Ora dobbiamo riposare e recuperare energie. Usciamo dal campo con maggiore autostima e ulteriori conferme, ma se pensiamo che il nostro obiettivo sia qualcosa in più della salvezza commetteremmo un grosso errore, ci faremmo solo del male andando a rovinare tutto ciò che di buono abbiamo fatto fino a oggi. Il nostro traguardo è dichiarato e non deve cambiare”. Così Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, dopo il pareggio del Monterisi con il Catanzaro.