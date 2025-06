Cerignola, Paolucci verso il rinnovo. Nessuna offerta per Salvemini e Capomaggio

In casa Cerignola si attende la risposta del tecnico Giuseppe Raffaele, chiamato a decidere se accettare o meno il prolungamento offertogli dal club, ma la macchina comincia a mettersi in moto.

Uno dei primi movimenti potrebbe riguardare Lorenzo Paolucci: vicino l’accordo con il centrocampista classe ’96 per il rinnovo del contratto, in scadenza tra un anno, fino al 2027. L’ex Monopoli si era infortunato al crociato a febbraio e dovrebbe rientrare in campo entro l’autunno.

Ci sono conferme sull’interesse del Benevento per Francesco Salvemini, capocannoniere stagionale dei gialloblù con 19 reti complessive. L’attaccante è un pallino del presidente Oreste Vigorito ma al momento le interlocuzioni non sarebbero andate oltre il semplice sondaggio.

Contatti tra l’entourage di Galo Capomaggio e il Mantova seppur finora non si sia registrato nulla tra la società lombarda ed il Cerignola. Il centrocampista argentino piace alla squadra militante in Serie B ma il club pugliese, in attesa di eventuali offerte, non farà sconti.

Restano in uscita Riccardo Vono, Alessandro Carnevale, Sabino Signorile e Gabriele Ingrosso, tutti elementi rientranti dai rispettivi prestiti e fuori dal progetto tecnico del Cerignola.

