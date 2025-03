Cerignola, Paolucci si opera al crociato: stagione finita

Stagione conclusa per Lorenzo Paolucci, centrocampista del Cerignola out per una lesione del legamento crociato rimediato nella gara disputata domenica 23 febbraio al “Viviani” di Potenza contro il Sorrento. Sin dall’inizio sono filtrate sensazioni negative, ora la conferma: il calciatore si opererà al legamento crociato nella giornata di giovedì, come comunicato ufficialmente dal club ofantino:

“La S.S. Audace Cerignola S.r.l. rivolge il proprio in bocca al lupo a Lorenzo Paolucci per l’intervento chirurgico al quale sarà sottoposto nella giornata di giovedì. Dopo il trauma contusivo/distorsivo rimediato in occasione di Sorrento-Audace Cerignola, il calciatore è stato subito sottoposto, dallo staff sanitario gialloblù, ad accertamenti strumentali finalizzati ad avere un quadro chiaro sull’entità dell’infortunio. Gli stessi hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Tale quadro medico ha reso necessario l’intervento chirurgico. Il presidente Nicola Grieco, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra tutta manifestano a Lorenzo il proprio sostegno oltre ai migliori auguri per una buona e pronta guarigione“.

Per Paolucci una situazione similare a quella che aveva coinvolto, a settembre, l’attaccante Luigi Cuppone, rientrato tra i convocati soltanto domenica 3 marzo contro il Trapani (senza scendere in campo), per i gialloblù, dunque, si tratta del secondo grave infortunio nel corso della stagione. Il classe ’96 chiude il suo campionato dopo aver totalizzato 3 gol e 5 assist in 25 presenze.

