Cerignola, otto reti e tante indicazioni nell’ultimo test di Palena

CERIGNOLA – Otto reti alla Folgore Delfino Curi Pescara nel secondo allenamento congiunto di Palena. È stato un Cerignola più brillante e meno appesantito dai carichi di lavoro che avevano preceduto la partitella contro lo Spoltore. In gol Achik e Malcore con una doppietta, poi Capomaggio, D’Ausilio, Sainz-Maza e D’Andrea.

La base è stata, anche in questa occasione, un 4-3-2-1 in cui hanno avuto spazio quasi tutti gli elementi della rosa: tre under nella formazione titolare, cinque invece in quella che ha cominciato il secondo tempo. Da qui potremmo trarre già degli indizi importanti in vista dei primi impegni ufficiali: per fare minutaggio, oltre al portiere, Tisci potrebbe utilizzare un centrocampista ed un terzino under, o addirittura schierarne due in mezzo al campo. De Luca, Basile e Olivera sarebbero le attuali soluzioni under per la fascia, Ruggiero, Botta e Bezzon invece per il centrocampo, con il primo pronto a consacrarsi dopo la buona annata sotto le ali di Pazienza.

In attacco sembrerebbe Sosa, al momento, il vero vice Malcore: D’Andrea continua a far gol ma potrebbe essere impiegato anche come seconda punta, su di lui ci sarebbe inoltre l’interesse del Sorrento che offrirebbe un triennale. L’argentino pare, quindi, al momento l’unico nove di riserva al bomber ex Carpi.

Effettivamente hanno giocato quasi tutti, anche il classe 2004 Alessandro Carnevale, brevilineo e tecnico sulla trequarti. Quasi tutti tranne Bianco, Neglia, Saracco e Gonnelli, finora sempre utilizzati nelle gare amichevoli: la loro cessione sembra imminente e questo potrebbe essere un ulteriore segnale.

