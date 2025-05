Cerignola, orgoglio e rimpianti. A Pescara sfuma il sogno, Raffaele: “A testa alta”

Il rammarico per ciò che poteva essere e non è stato, a causa di venti minuti di follia, quattro gol che hanno cambiato il corso della semifinale tra Cerignola e Pescara. D’altro canto l’orgoglio di aver calcato un palcoscenico da Serie A, con dignità, tentando senza fortuna quella che sarebbe stata un’impresa. Finisce così il meraviglioso viaggio del Cerignola, dopo una semifinale sfortunata, in cui cinismo e lucidità, nei momenti clou, sono venuti meno. A Giuseppe Raffaele la delusione per un sogno sfumato, ma anche i complimenti di un grande avversario come il tecnico pescarese Silvio Baldini.

I rimpianti per la gara d’andata, dominata per un’ora di gioco, rendono più amara questa eliminazione, per gran parte della doppia sfida il Cerignola ha dimostrato di essere all’altezza di questo Pescara, pronto a giocarsi la finale contro la Ternana.

Termina così una stagione incredibile, storica, per il Cerignola il punto più alto di sempre. Gli ofantini hanno cullato un sogno, toccando con mano quella Serie B prima del calo finale e della beffa playoff. Una favola, per ora, senza lieto fine, che deve rappresentare un punto di partenza in vista di un futuro tutto da scrivere.

