Cerignola, oggi incontro decisivo con Raffaele: sarà addio. La Salernitana ad aspettarlo

Sarà addio tra il Cerignola ed il tecnico Giuseppe Raffaele: nel pomeriggio di lunedì è previsto l’incontro decisivo tra le parti, si discuterà per la risoluzione consensuale del contratto che lega l’allenatore ai gialloblù per un altro anno.

Salvo clamorosi ribaltoni, Giuseppe Raffaele sarà l’allenatore della Salernitana: una volta definita la separazione con i pugliesi, probabilmente già nella serata di lunedì, il tecnico si sposterà a Salerno per cominciare la sua nuova avventura granata. L’ex Potenza e Catania è infatti la prima scelta del nuovo direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano.

In tal senso, la volontà di Raffaele è quella di mettersi in gioco in una piazza così importante, seppur dal bassissimo margine d’errore, per tentare un salto di qualità per la sua carriera, non essendo probabilmente del tutto convinto del nuovo progetto prospettato dal Cerignola. Lo dimostra la titubanza del tecnico dopo i primi colloqui con la società ofantina, ormai risalenti a quasi quindici giorni fa, nonostante sul piatto ci sia ancora un’importante proposta di adeguamento contrattuale.

L’incontro tra le parti previsto al “Monterisi” tra pochissime ore potrebbe quindi sancire, dopo un anno e tre mesi, la fine dell’intensa era Raffaele a Cerignola.

