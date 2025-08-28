Cerignola, obiettivo Allegretto del Catania. Si riscalda l’asse con l’Avellino

È Andrea Allegretto del Catania il primo obiettivo per la difesa del Cerignola, pressing dei gialloblù sul difensore classe 2001, legato ai rossazzurri da un altro anno di contratto e reduce da 24 presenze stagionali tra Picerno e Catania, club etneo che lo ha acquistato a gennaio. Allegretto avrebbe aperto al trasferimento in Puglia ed è sul taccuino del direttore sportivo Elio Di Toro, alla ricerca di un importante rinforzo per il pacchetto arretrato.

Si riscalda, intanto, l’asse Cerignola-Avellino, gli irpini avrebbero proposto agli ofantini tre elementi in uscita: parliamo del terzino destro Gianmarco Todisco, l’esterno sinistro Damiano Cancellieri ed il giovane attaccante Alessandro Campanile (classe 2005). Tre profili che il Cerignola starebbe valutando, contatti in corso anche per il difensore Paolo Frascatore, trentatreenne su cui però il Crotone sarebbe in vantaggio.

