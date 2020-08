Cerignola | Obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto

Condividi

Utilizzo della mascherina anche all’aperto sono troppi i nuovi casi di Covid. Questa l’ordinanza a Cerignola per correre ai ripari dopo la seconda ondata di contagi che sta interessando la nostra regione e in particolare il territorio di Capitanata. Si è disposto dunque che dal 12 agosto e sino al successivo giorno 30 l’obbligo di indossare correttamente la mascherina per tutti i cittadini di età superiore ai sei anni che circolino o stazionino anche in tutti gli spazi aperti nelle vie e piazze ricomprese nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali, nelle aree mercatali e negli spazi della Villa Comunale”.

I comportamenti non rispettosi delle disposizioni impartite saranno sanzionati dalle forze dell’ordine a termini di legge.