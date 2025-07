Cerignola, nuovo stadio? Per adesso si resta al “Monterisi”

Nel servizio le dichiarazioni dell’Assessore allo Sport di Cerignola, Teresa Cicolella, e la risposta del presidente dell’Audace Cerignola, Nicola Grieco.

Il progetto dell’Amministrazione Comunale di Cerignola – almeno nelle dichiarazioni dell’Assessore allo Sport Teresa Cicolella – è chiaro: costruire un nuovo stadio che consenta all’Audace Cerignola di cambiare casa e lasciare il “Monterisi” dopo oltre un secolo. Progetto che al momento, però, non sembra essere tra le priorità della società gialloblù del presidente Nicola Grieco, che ha ribadito, anche in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, l’attenzione sulle condizioni attuali dello stadio Monterisi, impianto che necessiterebbe di alcuni interventi nonostante gli adeguamenti messi in atto negli ultimi tre anni.

Il presidente del Cerignola auspica che la tribuna del “Monterisi” venga totalmente coperta, ad oggi gli unici posti dotati di copertura restano quelli della cosiddetta “centralissima”, riservata però ad autorità, sponsor e stampa.

Tema su cui il Comune avrebbe posto l’attenzione nonostante, però, l’intervento più imminente riguarderà l’impianto di illuminazione del “Monterisi”, torri faro che andranno adeguate per consentire la regolare disputa delle gare in serale per il prossimo campionato di Serie C.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author