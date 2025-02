Cerignola nel segno del cinque, primato consolidato

Cerignola nel segno del cinque: 5-1 alla Turris, quinta vittoria di fila, cinque i punti di distacco dal secondo posto. Si sogna con gli occhi più che aperti, spalancati. L’Audace fa sul serio e lo dimostra sul campo, non tanto per la manita ad una Turris ben più preoccupata di quanto avverrà in altre sedi, ma per l’atteggiamento aggressivo, deciso e autoritario di una squadra scesa in campo senza far differenze di avversari, ma soltanto alla ricerca di altri tre punti utili ad alimentare il sogno Serie B.

Salvo la clamorosa quanto estemporanea debacle di Trapani, ormai risalente a quasi quattro mesi fa, l’Audace ha sempre giocato da capolista: difesa in avanti, copertura degli spazi, costante aggressività e voglia di attaccare. Atteggiamento che ha premiato: alla 18esima giornata, inizio dicembre, i gialloblù erano finiti a -6 dal Benevento primo, oggi quarto a sette punti di distacco dal Cerignola, che di lunghezze su Avellino e Monopoli seconde ne ha cinque.

Una rincorsa che ora si trasforma in difesa serrata del primato, a partire dalla trasferta di Potenza, contro il Sorrento, a cui gli ofantini giungono con un bagaglio di cinque vittorie consecutive, altrettante di fila in trasferta ed una striscia di tredici risultati utili. Filotto che ha aumentato a dismisura l’entusiasmo di una piazza che ora pregusta qualcosa di inimmaginabile e mai neppur soltanto sfiorato.

