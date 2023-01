CERIGNOLA – Non solo campo, ma anche mercato. Il direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro, è alle prese con le ultime operazioni della sessione di riparazione. In uscita lo scenario è in continua evoluzione. Samuele Neglia ha chiesto ormai da tempo di cambiare aria, complice soprattutto lo scarso impiego. L’ex Bari nelle ultime ore sarebbe oggetto del desiderio della Fermana, club nel quale ha già militato per un anno e mezzo fino al 2021, lasciando un ottimo ricordo: i marchigiani chiedono un prestito, ma anche che il Cerignola copra gran parte dell’ingaggio dell’esterno. Non dello stesso avviso i pugliesi, che aprirebbero sì al prestito ma senza dover contribuire economicamente. Situazione dunque in stand-by. Su Lorenzo Gonnelli, invece, ci sarebbero Viterbese e Alessandria: l’ex difensore del Cesena sarebbe uno dei sacrificabili per alleggerire il budget stagionale. In entrata, invece, la situazione appare momentaneamente ferma, i gialloblù hanno dimostrato con i fatti la politica di ringiovanimento comunicata qualche settimana fa: sono arrivati, in prestito rispettivamente da Perugia e Sassuolo, il terzino sinistro Samuele Righetti, classe 2001, e l’attaccante Luigi Samele, classe 2002, due tra i ragazzi più interessanti in circolazione. Inoltre, è approdato a titolo definitivo in terra dauna anche Edoardo Mengani, esterno offensivo del 2004 proveniente dal Tolentino. Lunedì sera l’importante derby casalingo contro il Monopoli, per il quale la società ha confermato la politica del biglietto a prezzo unico per tutti i settori, al fine di riempire lo stadio. È dunque un momento cruciale della stagione, c’è da smaltire il pesante ko di Catanzaro, tra mercato ed un derby da non fallire.

Foto di Audace Cerignola.

