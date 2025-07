Cerignola, “Monterisi” da “coprire”. La città sogna un nuovo stadio

Qui per il servizio

Uno stadio Monterisi rimesso a nuovo, ma con la costante necessità di adeguamenti e, sullo sfondo, un progetto al momento forse ancora un sogno, per un nuovo stadio che possa permettere alla Cerignola calcistica un notevole salto di qualità.

Per crescere servono infrastrutture all’altezza, la promozione in Serie B, sfumata sul più bello, poteva essere l’occasione per rammodernare ulteriormente un “Monterisi” che, nonostante ritocchi da due milioni di euro negli ultimi tre anni, al momento fatica a restare al passo di una società modello, tra i professionisti, come l’Audace Cerignola.

La capienza resterà intatta, circa 4500 spettatori, il primo intervento sarà legato al potenziamento delle torri faro, seppur l’urgenza più impellente riguardi una tribuna centrale per due-terzi scoperta: il “Monterisi” è uno dei pochi stadi professionistici italiani a non offrire posti coperti, se non quelli riservati ad accrediti, stampa ed autorità. Comune a lavoro per colmare questa mancanza.

L’idea, al momento ancora un sogno, è di un nuovo stadio, che sorgerebbe in via Napoli, a pochi metri dal doppio svincolo della SS16 in direzioni Bari e Foggia. Un punto strategico, non distante dall’attuale “Monterisi”, ma fuori dal centro abitato, parliamo di terreni ancora da espropriare, impegno a carico comunale, al momento il nodo principale.

Una struttura polivalente dotata di vaste aree esterne, per l’Audace Cerignola ma anche per concerti ed eventi di vario tipo. L’obiettivo sarebbe quello di far partire i lavori, fissando la prima pietra, entro la fine della consiliatura prevista nel 2027.

Per realizzare questo sogno servirà espropriare i terreni d’interesse, che il Credito Sportivo accetti la richiesta di finanziamento comunale da 6 milioni di euro, altri 6 milioni dovranno arrivare da fondi regionali legati al PNRR, oltre ad 8 milioni garantiti da privati che sembrerebbero intenzionati ad investire nel progetto.

L’intervista completa all’Assessore allo Sport di Cerignola, Teresa Cicolella

