Cerignola-Monopoli, nessun flusso anomalo di scommesse: ora parola al campo

Un finale di stagione avvelenato da polemiche e guerre di nervi, in cui le vicende mediatiche rischiano di prendere il sopravvento su quelle di campo che finora hanno raccontato di un duello serrato, bellissimo, tra Cerignola e Avellino, per la promozione diretta.

Veleni e sospetti che nelle ultime ore hanno riguardato le quotazioni di scommessa del derby di domenica 30 marzo tra Cerignola e Monopoli, per il quale era stato ravvisato un calo drastico della quota inerente alla vittoria dei gialloblù, addirittura di poco superiore ad 1, rispetto al successo dei biancoverdi, schizzato quasi a dieci. Di fatto, valori che rispecchierebbero una scontatissima sfida tra squadre di diversa categoria e non tra la seconda e la terza della classe. Proprio per questo, come sempre accade in caso di brusche oscillazioni, diversi siti di scommesse avevano sospeso le giocate, destando sospetti e mere speculazioni.

Come spiegato in un comunicato ufficiale da Agipronews, prima agenzia di stampa inerente al mondo delle scommesse, non c’è stato alcun flusso anomalo di puntate: il fenomeno è riconducibile ad un errore di valutazione di un paio di grandi operatori mondiali, quelli che di fatto “aprono” e guidano i mercati globali del betting. Una quota sbagliata che ha dato il via ad una sorta di “tsunami”, partito in Asia e che ha raggiunto anche agenzie e siti italiani: non un caso isolato ma che può capitare, in particolare con le quote sui campionati minori, spiega Agipronews.

Le quotazioni sono state normalmente ripristinate dai bookmakers nei vari palinsesti già nel pomeriggio di giovedì e, da Sportradar, ente che si occupa del monitoraggio di tutte le gare dei campionati italiani di calcio, non risulta alcun sospetto di “match-fixing” in merito alla sfida del “Monterisi”.

Messe da parte dunque illazioni e speculazioni su una vicenda che ha avvelenato la vigilia di un derby pieno di fascino e determinante per due delle protagoniste del Girone C di Serie C, innervosendo anche il duello a distanza per la promozione diretta a sole cinque giornate dalla fine. Parola adesso al campo, dove Cerignola e Monopoli si daranno battaglia con il sogno cadetteria sullo sfondo.

