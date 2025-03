Cerignola-Monopoli, derby ad alta quota…. con la “B” sullo sfondo

Determinante, è il termine giusto per definire Cerignola-Monopoli, derby che racchiude il meglio che la Puglia abbia offerto nel campionato di Serie C 2024/2025. Seconda contro terza, cinque punti ed una gara di distacco, a far da cornice un “Monterisi” pronto a spingere gli ofantini nella rincorsa all’Avellino, nuova leader del campionato con due lunghezze di vantaggio sui gialloblù. Da una parte, quindi, i sogni di gloria dell’Audace, dall’altra l’orgoglio di un Gabbiano capace di rialzarsi da un periodo di flessione, reduce da cinque risultati utili di fila e chiamato a blindare un preziosissimo terzo posto in ottica playoff.

Una sfida passata dalle vecchie polveri dell’Eccellenza, ultimo incrocio tra i dilettanti nel 2012 con i biancoverdi promossi in Serie D e gli ofantini eliminati dalla Cavese, anch’essa ora in C, ai playoff nazionali.

Oggi parliamo di un derby chiave, in Lega Pro, per l’altissima classifica, con la cadetteria sullo sfondo, e i precedenti sembrerebbero dar ragione al Monopoli, vittorioso per due volte su tre al “Monterisi” dal 2023 in poi, 1-3 il risultato finale in entrambe le occasioni: il 30 gennaio 2023 la doppietta di Starita ed il colpo finale di Manzari resero vana la rete dell’oggi contestatissimo D’Ausilio e costarono al Cerignola matricola di Pazienza uno dei pochi inciampi casalinghi stagionali. Molto più pesante la vittoria ottenuta dal Gabbiano allenato da Roberto Taurino il 10 marzo del 2024: Tommasini, Borello e l’ex Sosa ribaltarono l’iniziale vantaggio di Vuthaj, tre punti decisivi per evitare la retrocessione diretta, ultima di Ivan Tisci da allenatore di un Cerignola che due giorni dopo avrebbe dato il via all’era Raffaele, oggi protagonista del sogno Serie B.

L’unico sorriso casalingo dei gialloblù tra i professionisti nel derby col Monopoli risale al 14 maggio 2023, secondo turno playoff in cui l’Audace ebbe la meglio, vincendo 2-1, sui biancoverdi guidati da Giacomo Ferrari, oggi vice proprio di mister Raffaele: in gol, ancora una volta, l’oggi perno dell’Avellino D’Ausilio.

Precedenti favorevoli al Monopoli anche al “Veneziani”, dove all’andata Grandolfo rispose al bolide di Bianchini: una gioia biancoverde ed un pareggio negli altri due incroci.

Cerignola-Monopoli racchiude quindi storie, intrecci ed una rivalità tra due delle piazze pugliesi oggi più rilevanti, ma anche obiettivi ed ambizioni che fanno riferimento per entrambe alla seconda lettera dell’alfabeto.

Amici sportivi mettetevi comodi, cicogna e gabbiano son pronti ad un derby ad altissima quota in un “Monterisi” infuocato, calcio d’inizio domenica 30 marzo alle ore 15.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author