Cerignola-Monopoli 1-0: Cuppone tiene in vita il sogno gialloblù

Il Cerignola vince per 1-0 contro il Monopoli e riaggancia momentaneamente la vetta della classifica. Una gara molto difficile per entrambe le squadre, che nel primo tempo producono un paio di occasioni a testa, mantenendo in vita la partita con un equilibrato 0-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco.

Il secondo tempo è più vivace da entrambe le parti. A un tiro di Cuppone, terminato al lato, risponde Grandolfo, che di testa, completamente solo, sbaglia il gol che avrebbe dato il vantaggio alla sua squadra. Alla fine, la decide Cuppone, che torna al gol e regala la vittoria alla sua squadra. Il cinismo dei gialloblù annulla una buona partita dei biancoverdi. Da annotare un presunto fallo da rigore recriminato dal Monopoli al 72º minuto per un contatto dubbio tra Martinelli e Yeboah, con quest’ultimo che cade a terra dopo essere entrato in collisione con il difensore cerignolano.

La cronaca

90+9 FINITA!!! CERIGNOLA-MONOPOLI 1-0: la decide Cuppone al 89º minuto.

95+1′ INCREDIBILE MONOPOLI: il portiere del Cerignola esce male e serve Pace, che inventa un tiro-cross. Martinelli salva miracolosamente il risultato sulla linea.

90′ L’arbitro decreta 7 minuti di recupero

89′ GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL CERIGNOLA!!! CUPPONE, CUPPONE, CUPPONE!!! Un rimpallo favorisce l’attaccante cerignolano, che entra al limite dell’area e sfodera un destro sul quale Vitale può solo toccare, con la palla che va in rete. Per Cuppone, una rete importante dopo un anno tormentato da infortuni.

78′ SOSTITUZIONE MONOPOLI: esce Valenti, entra Cristallo.

78′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Romano, entra Gonnelli.

76′ IL CERIGNOLA SI PORTA IN AVANTI: colpo di testa da parte di Nicolao, con la palla parata in sicurezza da Vitale.

75′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Achik, entra Nicolao.

74′ MONOPOLI A UN PASSO DALLA RETE: cross di Calvano dalla destra per Grandolfo, che, solo davanti al portiere, colpisce di testa con la palla che fa la barba al palo e termina di pochissimo al lato.

72′ IL MONOPOLI RECRIMINA: contatto in area di rigore tra Martinelli e Yeboah, con quest’ultimo che cade a terra. L’arbitro decide di far proseguire, ma è un episodio da rivedere alla moviola.

71′ OCCASIONE PER I GIALLOBLÙ: Sainz-Maza serve con un passaggio filtrante Cuppone, che va al tiro, con la palla che termina alta.

68′ DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI: escono Miranda e Bruschi, entrano Bizzotto e Yeboah.

67′ CERIGNOLA IN AVANTI: sugli sviluppi di un angolo, la palla arriva a Achik, che tenta il tiro a giro, terminando tra le braccia del portiere del Monopoli.

62′ AMMONITO BRUSCHI per il Monopoli: contrasto aereo con Visentin, che ha la peggio a causa di una manata involontaria dell’attaccante cerignolano, il quale viene sanzionato con il cartellino giallo.

60′ DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI: escono De Risio e Falzerano, entrano Calvano e Battocchio.

59′ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: esce Bianchini, entra Sainz-Maza.

57′ AMMONITO BIANCHINI per il Cerignola: fallo in scivolata in ritardo a centrocampo su Greco.

49′ AMMONITO CUPPONE per il Cerignola: segna con la mano, l’arbitro annulla la rete e sanziona l’attaccante con il cartellino giallo.

46′ Iniziato il secondo tempo

DOPPIA SOSTITUZIONE IN CASA CERIGNOLA: escono Volpe e Russo, entrano McJannet e Cuppone.

SECONDO TEMPO

INTERVALLO

45+3 FINITO IL PRIMO TEMPO: CERIGNOLA-MONOPOLI 0-0. Parte della gara caratterizzata da poche occasioni, ma da tanto agonismo, soprattutto in mezzo al campo. Un paio di occasioni per parte e risultato giusto al momento. A tra poco con le emozioni del secondo tempo.

45+1′ AMMONITO CAPOMAGGIO per il Cerignola: contrasto duro a centrocampo e cartellino giallo per il centrocampista.

45′ L’arbitro decreta 3 minuti di recupero.

45′ CERIGNOLA VICINISSIMO ALLA RETE: errore clamoroso di Falzerano, che sbaglia un retropassaggio e serve di fatto Achik. Quest’ultimo, solo davanti a Vitale, viene ipnotizzato dal portiere monopolitano, che gli sbarrà la strada del gol deviando il pallone in corner.

41′ AMMONITO SALVEMINI per il Cerignola: scontro in area con un difensore del Monopoli, che ha la peggio, cadendo a terra.

39′ IL CERIGNOLA RISPONDE: azione personale di Achik, che prova il tiro, con la palla che termina di molto al lato.

38′ ANCORA MONOPOLI AL TIRO: destro fulminante di Grandolfo, con Greco che si tuffa e respinge in presa bassa.

37′ ALTRA CHANCE PER GLI OSPITI: assist perfetto di Miceli per Bruschi, che, solo davanti a Greco, alza la palla tentando il gol con un pallonetto che termina alto.

31′ MONOPOLI PERICOLOSO: contropiede degli ospiti con un cross dalla destra che arriva a Pace, il quale, in area di rigore, al volo sfodera un tiro che termina di poco alto. È la prima vera occasione della gara.

29′ TIMIDO TENTATIVO DEI PADRONI DI CASA: destro debole da fuori area di Volpe, con la sfera che termina al lato senza recare grossi problemi.

15′ AMMONITO MIRANDA per il Cerignola: fallo del difensore, che con una manata blocca la discesa di Achik sulla corsia di destra

10′ PRIMO SQUILLO DEL CERIGNOLA: su un contropiede dei padroni di casa, Achik prende il pallone e, dal limite dell’area, prova con il sinistro, ma la palla termina alta.

1′ Iniziata!

PRIMO TEMPO

CERIGNOLA-MONOPOLI | 1-0 | 89′ Cuppone

CERIGNOLA (3-5-2): Greco 6; Romano 7, Martinelli 6.5, Visentin 6; Coccia 5.5, Bianchini 5.5, Capomaggio 6.5, Volpe 5, Russo 5; Achik 5.5, Salvemini 5.5. A disposizione: Saracco, Fares, Santarcangelo, D’Andrea, Sainz-Maza 6, Velasquez, Gonnelli 6, McJannet 6, Cuppone 7.5, Nicolao 6.5, Ianzano, Carrozza All. Giuseppe Raffaele 7

MONOPOLI ( 3-5-2): Vitale 6; Miranda 6, Miceli 6.5, Viteritti 6.5; Valenti 5.5, De Risio 5.5, Falzerano 5, Greco 5.5, Pace 6.5; Bruschi 5.5; Grandolfo 5. A disposizione: Albertazzi, Bizzotto SV, Pellegrini, Battocchio 6, Cristallo, Virgilio, Scipione, Calvano 6, Contessa, Cheikh, Yeboah 6, Cellamare. All. Alberto Colombo 6

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli; Assistenti Consonni/Spagnolo. Quarto uomo Valerio Pezzopane di L’Aquila

AMMONITI: 15′ Miranda (M) – 41′ Salvemini (C) – 45+1 Capomaggio (C) – 48′ Cuppone (C) – 57′ Bianchini (C) – 62′ Bruschi (M)

NOTE: Recupero: 3-7 Angoli: 9-2

