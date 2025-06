Cerignola, momento decisivo: in dubbio il futuro del ds Di Toro. La situazione

Una fase interlocutoria, per capire innanzitutto cosa voler fare da grandi. Smaltite le prime scorie di una stagione fantastica quanto estenuante, a Cerignola bisognerà fare i conti con le necessità del futuro imminente. Primi colloqui tra la proprietà e il direttore sportivo Elio Di Toro nelle scorse ore, all’inizio della prossima settimana ci sarà l’incontro probabilmente decisivo per le sorti del ds in sella ai gialloblù da ormai sei anni: Di Toro, dando priorità al club ofantino nonostante le sirene di altre piazze, chiederebbe continuità, la certezza di un progetto pluriennale appoggiato dal club senza improvvisi cambi di rotta, d’altro canto il presidente Nicola Grieco dovrà decidere se tenere alta l’asticella, continuando a spingere per il massimo obiettivo, quello della Serie B, o ricominciare da un alleggerimento del monte ingaggi, monetizzando su alcuni dei protagonisti dell’ultima stagione.

L’obiettivo cadetteria non è vincolante affinché Di Toro possa restare a Cerignola per il settimo anno consecutivo, al netto della necessità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2026, la condizione è soltanto quella della continuità, su una base almeno triennale, senza chiari di luna, anche ricominciando con un progetto che verta più sulla valorizzazione di giovani interessanti.

Da questi discorsi dipenderebbe, di conseguenza, anche il futuro di mister Giuseppe Raffaele, anche lui legato al Cerignola fino al 2026, arrivato un anno e mezzo fa per risollevare i gialloblù dopo la gestione Tisci e per poi alzare il tiro, a giugno scorso, con un organico di alto livello, valorizzato al meglio per tentare un’impresa soltanto sfiorata.

Servirà innanzitutto che Grieco e Di Toro raggiungano un’intesa massima, il primo tassello sarà proprio quello del direttore sportivo, con i tifosi in attesa di buone notizie: dall’incontro previsto tra pochi giorni si delineeranno le prime prospettive future, importanti per capire poi quale potrà essere il destino degli altri protagonisti della miglior stagione della storia del Cerignola.

