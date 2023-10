Cerignola: Martinelli, ‘È stata una gara molto equilibrata’

( Di Lorenzo Ruggieri ) “È stata una partita tattica, il Taranto si è chiuso molto, ma ci siamo comportati bene. Ci è mancato solo il guizzo vincente, ma anche loro hanno creato qualcosa e ritengo sia stata una sfida equilibrata. Abbiamo commesso qualche errore di troppo dettato dalla voglia di vincere l’incontro, ma ci manca quel qualcosa in più per ottenere i tre punti. Il presunto rigore su Orlando? Ero lì e parliamo del nulla. Al contrario, ci sarebbe qualche episodio in nostro favore da rivedere”, ha dichiarato Luca Martinelli, difensore dell’Audace Cerignola, al termine della sfida contro il Taranto, conclusa con un pareggio a reti inviolate.

