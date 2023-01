CERIGNOLA – Giancarlo Malcore, autore di 8 gol in campionato con la maglia del Cerignola, avrebbe numerosi estimatori, non solo in Italia. Secondo alcune indiscrezioni, Modena e Cosenza avrebbero effettuato un sondaggio per l’attaccante gialloblù. Nulla di concreto, seppur un contatto pare ci sia stato. Non solo, anche i ciprioti dell’Apoel Nicosia e i turchi di Kasimpasa e Goztepe avrebbero provato a sondare il terreno per l’ex Cittadella. Malcore farebbe gola anche in Estremo Oriente, dove alcuni club di Thailandia e Singapore sarebbero interessati al giocatore. Per ora si sarebbe trattato di semplici scambi di informazioni, in caso di trattativa la palla passerebbe poi al Cerignola, società detentrice del cartellino fino a giugno del 2024 e difficilmente propensa a privarsi del proprio numero nove.

Foto Audace Cerignola.

