Cerignola, Maiuri: “Punto meritato, grande cuore della squadra”

Dopo il pareggio per 2-2 del Cerignola contro il Picerno, Vincenzo Maiuri ha commentato la prestazione della sua squadra: «È un punto nato da un inizio che ci aveva fatto pensare la partita semplice, con tre palle-gol in cinque minuti. Questo però ci insegna che bisogna sempre restare equilibrati e consapevoli del pericolo in campo».

Il tecnico ha sottolineato l’episodio del secondo gol subito, arrivato nel momento migliore della partita: «Bravi i nostri ragazzi ad aver rimontato due volte. La squadra ha dimostrato grande cuore e carattere».

Maiuri ha parlato anche della gestione della paura in campo: «È un sentimento naturale che mantiene vigili. L’andamento di oggi servirà per crescere come squadra».

Infine, sul commento dell’allenatore del Picerno De Luca riguardo la rimessa laterale sul gol del pareggio, Maiuri è stato chiaro: «Se l’hanno rivista un sacco di volte…. queste sono fesserie».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author