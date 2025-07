Cerignola, Maiuri in pole per la panchina: la situazione

È Vincenzo Maiuri il candidato principale alla panchina dell’Audace Cerignola. Nelle ultime ore si sarebbero registrati i primi contatti tra le parti, l’ex allenatore della Cavese corrisponde all’identikit tracciato dal ds ofantino Elio Di Toro: esperienza, carattere forte, predisposizione al 3-5-2 e conoscenza profonda del Girone C.

La trattativa è attualmente in corso, Maiuri è attualmente il primo nome per il club gialloblù seppur non si sia ancora raggiunto l’accordo totale. Il tecnico, fino a 48 ore fa, sembrava destinato al Giugliano: dietro la trattativa sfumata potrebbe esserci proprio la chiamata del Cerignola.

Intanto restano in piedi anche altre piste, sondato il profilo di Daniele Di Donato, appena liberatosi dall’Altamura ed al momento la prima alternativa qualora con Maiuri non si dovesse raggiungere un’intesa. Sul taccuino di Elio Di Toro anche Antonio Buscè (ex tecnico del Rimini), Giorgio Gorgone (nelle ultime due stagioni alla Lucchese) e Cristian Serpini (reduce dall’esperienza di Carpi), tre nomi per ora più defilati nelle idee del Cerignola.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author