Cerignola, l’intervista integrale a Maiuri nel corso di “Speciale Calciomercato”

Vincenzo Maiuri si presenta: “Cerignola step importante per la mia carriera. Modulo? Si riparte dal 3-5-2 e si andrà avanti con delle soluzioni funzionali alla squadra. Obiettivo? Non dobbiamo prendere in giro nessuno, secondo posto punto di ripartenza, saremo ambiziosi ma non potremo andare oltre“.

L’intervista integrale al nuovo allenatore del Cerignola nel corso dello Speciale Calciomercato andato in onda lunedì 7 luglio.