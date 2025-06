Cerignola, linea verde e nessun incedibile: Raffaele riflette sul futuro

Confronti, dialoghi, attesa, il momento del Cerignola verte su quello che sarà lo sviluppo inerente alla guida tecnica. La proprietà ed il ds Di Toro hanno prospettato a mister Raffaele le linee guida di un percorso che, al momento, avrebbe prospettive biennali: ringiovanimento della rosa con un abbassamento dell’età media, mantenimento o riduzione del monte-ingaggi, queste le parole chiave. Non si parla di ridimensionamento, alla famiglia Grieco la parola “anonimato” non è di gradimento, l’obiettivo playoff resta immutato ma soltanto con elementi che abbiano voglia di rimettersi in gioco. Una visione simile a quella che ha caratterizzato l’Audace nelle prime due annate tra i professionisti, prima dell’exploit 24/25.

Non è un punto di ripartenza, ma poco ci manca. C’è la consapevolezza di aver toccato un picco al momento difficilmente superabile con uno storico secondo posto, la priorità del direttore sportivo Di Toro è quella, adesso, di dar continuità ad un progetto giunto al quarto anno di Serie C, sfruttando situazioni che potrebbero diventare economicamente vantaggiose per il club. Motivo per cui servirà riportare i piedi per terra con prospettive realistiche, leggermente diverse da quelle dell’ultima fantastica annata.

Ruota su questo il futuro di Raffaele, legato al Cerignola fino al 2026, con la possibilità di prolungare per un altro anno. Il rapporto tra le parti è roseo, di stima, ma servirà che il tecnico siciliano sposi a pieno la nuova visione societaria, qualora ci saranno i giusti stimoli si andrà avanti insieme, proprio come accaduto dieci giorni fa con il rinnovo del ds Di Toro. Si conta di arrivare ad una conclusione, nel bene o nel male, a stretto giro, per poter poi cominciare a programmare un calciomercato ancor più impegnativo del solito. In uscita il club porrà le sue condizioni, non ci saranno incedibili ma neanche saldi sui pezzi pregiati. L’imperativo è chiaro: rimane soltanto chi vorrà rimettersi in gioco dopo aver toccato il cielo con un dito, a partire da Giuseppe Raffaele in panchina, punto di partenza affinché l’estate gialloblù possa entrare nel vivo.

