Cerignola, Latina battuto e festa al “Monterisi” in vista dei playoff

Una vittoria, e non poteva essere diversamente, per salutare un campionato memorabile. Al “Monterisi” il Cerignola vince 1-0 contro il Latina, chiudendo la regular season al secondo posto con 67 punti, 73 sul campo, tre settimane prima dell’atteso esordio playoff.

Gara, per entrambe, utile soltanto ad onorare il campionato, dominio Audace sin da subito. Al 10’ affondo interessante di Bianchini, tocco per Russo che sbaglia, palla alta. 25’, Russo cerca col compasso Santarcangelo, incornata deviata provvidenzialmente da un difensore pontino. Il Cerignola attacca a testa bassa, tra i più intraprendenti c’è Achik che innesca l’azione nella quale al 36’ Visentin manda sul fondo un pallone vagante da ottima posizione. 44’, altro tentativo di Visentin, questa volta dalla distanza, ancora senza fortuna.

Il monologo ofantino prosegue nella ripresa, al 60’ piazzato debole di Bianchini. 63’, Capomaggio pesca Bianchini che manca il tap-in vincente, sul pallone McJannet, Berman salva tutto sulla linea. 73’, gran giocata di Capomaggio che trova Basti sulla sua strada, McJannet sulla ribattuta non inquadra lo specchio. L’Audace spinge alla ricerca del gol, il meritato vantaggio giunge all’82’: angolo di Achik, in una mischia Salvemini riesce a coordinarsi, Basti strepitoso ma incolpevole sulla respinta di Volpe che vale l’1-0. Galvanizzato dalla sua terza marcatura stagionale, all’85’ l’esterno supera due uomini, Basti evita a Berman l’autogol. 89’, Salvemini in cerca di gloria, tentativo ravvicinato deviato ancora da Berman. Finisce così, il Cerignola chiude in bellezza un campionato storico. A fine gara l’abbraccio con i tifosi, “Il sogno non è infranto, combattiamo fianco a fianco” recita lo striscione in Curva Sud rivolto agli uomini di Raffaele, chiamati a tornare in campo domenica 18 maggio per l’andata dei quarti di finale playoff.

