Condividi su...

Linkedin email

CERIGNOLA – 20 novembre 2022. È una data che resterà scolpita nella storia dell’Audace Cerignola. I gialloblù hanno vinto la partita probabilmente più sentita della stagione nella maniera più sofferta, ma anche nella maniera più bella possibile. L’atmosfera al rientro dei calciatori in città è stata infatti quella delle grandi occasioni. Una vittoria arrivata tutta nella ripresa, dopo aver subito il doppio vantaggio rossonero, dovuto forse anche ad un atteggiamento un po’ timoroso, come se il pallone scottasse. Un ribaltone clamoroso, per certi versi inaspettato visto come si erano messe le cose, ma soprattutto per lo stato emergenziale nel quale la squadra di Pazienza è giunta al match. Ciò che ha fatto la differenza è stata la consapevolezza del Cerignola di non essere quello dei primi 50 minuti, nonostante le assenze: i gialloblù, ancora una volta, hanno dimostrato di sapersela giocare contro ogni tipo di avversario. Il gol di Russo, il suo primo tra i professionisti, servito sul piatto d’argento dal geniale assist di Malcore, ha spianato la strada della rimonta. Pazienza ha saputo invogliare coraggio nei suoi, invitando la squadra a salire per mettere alle corde l’avversario. È forse l’affermazione decisiva di una solida realtà, quella ofantina, che per la prima volta nella sua storia si è aggiudicata il derby contro i cugini rossoneri. Per di più, il Cerignola è momentaneamente, dopo 14 giornate, la squadra pugliese con più punti nel raggruppamento C, una gran bella soddisfazione per tutti i tifosi, seppur momentanea. L’impresa è stata fatta, adesso però non bisogna cadere nel tranello di abbassare la guardia: domenica arriva la Viterbese, ultima in classifica, per un match da non sottovalutare.

Foto di Audace Cerignola.