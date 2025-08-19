Cerignola, La Salandra: “Osannare criminali sui social è pericoloso”

“Ma i silenzi di politica e istituzioni sono più gravi dei post pro-boss: chi tace è responsabile quanto chi inneggia”
A seguito dell’arresto di un noto boss degli assalti ai portavalori originario di Cerignola, l’onorevole Giandonato La Salandra di Fratelli d’Italia ha lanciato un duro monito contro i commenti social che celebrano figure criminali e contro i silenzi delle istituzioni.
“L’arresto di un boss non può trasformarsi in occasione per beatificare chi ha compiuto gravi reati. Giustificare azioni criminali e manifestare intolleranza verso le forze dell’ordine è un fatto culturalmente pericoloso e incompatibile con una comunità civile”, ha dichiarato il deputato.
La Salandra ha apprezzato la presa di posizione del Prefetto, che ha richiamato l’attenzione sul lavoro costante di magistratura e forze dell’ordine nel contrasto alle bande cerignolane specializzate negli assalti ai portavalori. “Lo Stato a Cerignola c’è e c’è sempre stato. Fratelli d’Italia è dalla parte delle forze dell’ordine”, ha aggiunto.
Il parlamentare ha sottolineato che a pesare non sono solo i commenti social, ma anche i silenzi di parte della politica e delle istituzioni: “Alcuni silenzi fanno ancora più male dei post”.
La Salandra ha ricordato inoltre l’impegno del partito sul fronte culturale e digitale: “Grazie al presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo abbiamo avviato un protocollo con TikTok per contrastare contenuti che celebrano la criminalità. Ma serve una risposta corale, senza ambiguità: sostegno alle forze dell’ordine, educazione alla legalità e condanna netta della cultura criminale”.
“Cerignola e l’intera Capitanata meritano un futuro diverso. Chi resta in silenzio davanti a questo clima porta una responsabilità grave quanto chi inneggia ai criminali”, ha concluso La Salandra.
potrebbe interessarti anche
Guasto a un velivolo, disagi all’aeroporto di Foggia
Auto esce di strada a Borgo Mezzanone: grave un 26enne
Ciao Francesco, ti porteremo con noi ogni giorno
“Salvini è un trimone”: bufera su Francesco Sarcina
Regionali, settembre scioglie i nodi
Potenza, Galella (FdI): “L’IA può ridicolizzare un’intera istituzione? Si”