“Non era facile venire in una piazza così importante, affrontare una squadra ferita come l’Avellino, che in casa aveva sempre vinto, e uscire imbattuti. I ragazzi meritano solo complimenti, sono stati bravi a gestire la gara anche dopo l’espulsione di Gonnelli riequilibrando il match. Buon punto, ma rimaniamo con i piedi per terra perché martedì si torna in campo: affrontiamo una squadra forte come il Taranto, dobbiamo restare concentrati”. È il commento di Antonio La Porta, vice di Michele Pazienza (squalificato) dopo il pareggio di Avellino.