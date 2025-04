Cerignola, la carica di Raffaele: “Lotteremo per ciò che meritiamo”

Lo ha più volte definito “storico”, mister Raffaele, questo campionato condotto dal suo Cerignola. Non si poteva che chiudere in bellezza, la rete di Volpe contro il Latina consente ai gialloblù di chiudere al meglio un regular season straordinaria, contraddistinta da record e sogni di gloria.

Ripartire in vista di quel 18 maggio, data cerchiata sul calendario per il ritorno in campo. Il Cerignola scoprirà la sua avversaria ai quarti di finale playoff soltanto tra qualche settimana, nel frattempo servirà recuperare energie fisiche e mentali. “Il sogno non è infranto, combattiamo fianco a fianco” il messaggio dei tifosi nell’abbraccio a fine partita. Il primo a credere nel sogno Serie B è lo stesso mister Raffaele.

