Cerignola, la carica di Raffaele dopo il derby: “Vogliamo vincere il campionato”

Un derby cruciale quello portato a casa dal Cerignola nel turno infrasettimanale, la vittoria col Foggia ha consentito ai gialloblù di proteggere la vetta, diciassettesimo risultato utile di fila ed ottavo successo nelle ultime nove gare. La sofferenza, però, non è mancata, il 3-2 finale racconta di una gara intensa, il cambio Ligi-Romano dopo lo svarione causa del momentaneo 1-1 rossonero ha probabilmente fatto la differenza.

Un derby tosto alla vigilia, reso ancor più insidioso, almeno psicologicamente, dall’ufficialità dell’esclusione della Turris, che ha consentito all’Avellino di rosicchiare altri due punti sul Cerignola. Mister Raffaele non nasconde la sua perplessità su una sentenza annunciata a poche ore dalle sfide del 31esimo turno.

Il presidente Grieco ha definito le prossime sei gare come finali, a partire dalla trasferta di Crotone, altro snodo cruciale della lotta alla promozione in Serie B. Raffaele questa volta si sbilancia e carica l’ambiente.

