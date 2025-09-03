Cerignola, istituita la “zona rossa” per rafforzare la sicurezza urbana

Su richiesta dell’Amministrazione comunale e delle associazioni di categoria, Cerignola si dota di un nuovo strumento per la sicurezza: la “Zona Rossa”.

La misura, approvata dal Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, risponde alla crescente esigenza di garantire maggiore tranquillità a commercianti e cittadini.

Il sindaco Francesco Bonito ha ringraziato il Prefetto per la collaborazione, sottolineando che “L’istituzione della Zona Rossa rappresenta un passo ulteriore per dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza di commercianti, categorie professionali e cittadini”.

Il sindaco ha ribadito l’importanza di un approccio coordinato tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità per gestire in modo efficace la sicurezza.

L’istituzione della “Zona Rossa” si inserisce in un piano più ampio già avviato dall’Amministrazione per potenziare il livello di sicurezza in città.

Tra le iniziative già attive figurano l’introduzione del Daspo urbano, con oltre dieci provvedimenti già applicati, e un significativo investimento da un milione di euro, finanziato con fondi PNRR, per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza.

L’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, ha spiegato che la “Zona Rossa” è “un ulteriore strumento che si aggiunge a quelli che abbiamo già messo in campo”.

L’assessora ha specificato che l’efficacia della misura dipenderà da un presidio costante delle forze dell’ordine e dalla chiara definizione delle regole, e che il suo impatto sarà valutato nel tempo.

La Cicolella ha concluso sottolineando che l’impegno per la sicurezza urbana continuerà, con un’integrazione costante tra prevenzione e controllo.

Questo impegno congiunto mira non solo a rispondere alle esigenze immediate, ma anche a costruire una partnership solida e duratura, fondamentale per affrontare le sfide future.

La collaborazione con le forze dell’ordine e con le altre istituzioni è considerata un pilastro essenziale di questa strategia, per garantire una risposta efficace e tempestiva a ogni necessità.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author