Cerignola, il Trapani per consolidare la vetta e riscattare la gara d’andata

Cerignola e Trapani, difronte 133 giorni dopo quel clamoroso 5-1 con cui i siciliani si sbarazzarono degli ofantini nella gara d’andata. Sembra passata un’eternità, in realtà sono trascorse soltanto 18 gare da quel passo falso rimasto eccezione, per l’Audace, nel corso di un cammino straordinario. Trapani-Cerignola dimostrò l’importanza dei principi cardine del gioco di mister Raffaele, basato su aggressività ed intensità, componenti venute meno al “Provinciale” in una pesante sconfitta che il tecnico, ancora oggi, considera fisiologica nell’arco di un’intera stagione.

Dopo Trapani una sola sconfitta in diciotto partite, di cui undici vittorie, da +1 il distacco dai granata, inizialmente tra i favoriti al salto di categoria, si è trasformato nell’attuale +15. Scenario forse inimmaginabile dopo quel pomeriggio che riportò sulla terra un Cerignola che cominciava ad avere velleità di alta classifica. La vetta oggi è realtà e andrà difesa con le unghie e con i denti a partire dalla sfida casalinga al Trapani, apripista di un tour de force in cui i gialloblù affronteranno poi Picerno, Foggia e Crotone in dieci giorni. Quattro gare per alimentare un sogno, contro i siciliani per riscattare l’unica uscita a vuoto di una stagione memorabile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author