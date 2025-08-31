Cerignola, il saluto di Coccia: “Avrete un tifoso in più, Maiuri uomo come pochi”

Una storia d’amore lunga tre stagioni, Giuseppe Coccia lascia il Cerignola dopo esser stato uno dei leader carismatici dei gialloblù, dall’esordio tra i professionisti della matricola ofantina al sogno Serie B svanito sul più bello pochi mesi fa.

Per il trentunenne esterno 5 gol in ben 93 presenze, ora il trasferimento al Barletta, tra i club più ambiziosi nel Girone H di Serie D. Prima di cominciare la sua avventura in biancorosso, Coccia ha voluto ripercorrere le tre stagioni trascorse a Cerignola, così riassunte nel suo saluto alla piazza gialloblù rilasciato ai nostri microfoni:

“Tre anni fantastici, di crescita umana e professionale, di soddisfazioni personali e di gruppo, e che gruppo! Ora sono qui a ringraziare tutti voi, i tifosi e gli ultras che mi hanno trasmesso sin dal primo giorno appartenenza e attaccamento, per questo porterò sempre Cerignola nel cuore.

Ringrazio i miei ex e nuovi compagni ai quali faccio un grandissimo in bocca al lupo. Loro hanno visto la mia emozione nel salutarli, non aggiungo altro…

Un ringraziamento speciale vorrei farlo al nuovo staff tecnico ed a mister Vincenzo Maiuri, persona e uomo come pochi, per le parole espresse nei miei confronti, gli auguro davvero il meglio e sono sicuro che farà benissimo.

Il resto solo chiacchiere…

Cerignola e i cerignolani avranno un tifoso in più. Ora mi si apre un nuovo capitolo e sarò ancora più pronto di ieri“.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author